شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام الدوليين فى تدريب الأهلى استعدادا للسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صباح الخميس المقبل موعداً لانتظام السداسى الدولى محمد الشناوى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ووسام أبو على فى مران المارد الأحمر استعداداً للسوبر المصري.

وخاض خماسى الأهلى الدولى محمد الشناوى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية مباراة منتخب مصر مع موريتانيا فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، والتى انتهت بفوز مصر بهدف لتتأهل رسميا لكأس أمم أفريقيا المقبلة فى المغرب، ويعود اللاعبون للقاهرة خلال ساعات استعداداً للسفر مع الأهلى للإمارات عصر الخميس بعد خوض مران خفيف صباح نفس اليوم.

وتنطبق نفس المواعيد على الفلسطينى وسام أبو على الذى قاد هجوم منتخب بلاده فى مباراة الكويت فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وأحرز هدفا فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي النسخة الجديدة للسوبر المصري يلتقى يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الامارات غداً الخميس، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

توج الأهلى بـ14 لقب سوبر مصري في أعوام 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى 4 مرات أعوام 2001، 2002، 2016، 2020.