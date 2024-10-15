شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام حسام حسن مع المنتخب بعد التأهل لأمم أفريقيا.. بدون خسارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد فوزه على نظيره الموريتاني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "شيخا ولد بيديا" المغطى بالنجيل الصناعي، في الجولة الرابعة بالتصفيات.

وواصل حسام حسن مسيرته المميزة مع المنتخب الوطني ونجح فى تحقيق فوز جديد ليظل سجله خاليا من الخسائر فى المباريات الرسمية، وجاءت أرقامه مع المنتخب فى جميع المباريات كالتالي:

لعب: 8 "6 رسمي و2 ودي"

فاز: 6 "5 رسمي و 1 ودي"

تعادل: 1

خسر: 1 "مباراة ودية أمام كرواتيا"

سجل: 16

استقبل: 6

يتصدر المجموعة في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط.

يتصدر المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 12 نقطة وضمن التأهل رسميا.

نتائج منتخب مصر مع حسام حسن

اللقاء الاول ودى مصر 1-0 نيوزيلندا

اللقاء الثاني ودى مصر 2-4 كرواتيا

اللقاء الثالث رسمي مصر 2-1 بوركينا فاسو

اللقاء الرابع رسمى مصر 1-1 غينيا بيساو

اللقاء الخامس رسمي مصر 3-0 الرأس الأخضر

اللقاء السادس رسمي بتسوانا 0-4 مصر

اللقاء السابع رسمي مصر 2-0 موريتانيا

اللقاء الثامن رسمي مصر 1-0 موريتانيا

وضم تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد، وثنائي الوسط محمود صابر - مروان عطية، وفي الهجوم عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو.

وجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر فى مباراة موريتانيا فى مباراة الليلة بالتصفيات الأفريقية، كل من محمد عواد ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي وناصر ماهر ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل.

واستبعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر المهدي سليمان من قائمة الفراعنة حيث تنص اللائحة على تواجد 3 حراس بحد أقصى في قائمة أي مباراة، بالتالي تم استبعاد المهدي سليمان من القائمة.