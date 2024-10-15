هل يصبح حسام حسن سادس مدرب يقود مصر للتتويج بكأس أمم أفريقيا؟

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القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل اليوم على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وواصل حسام حسن، إنجازاته لاعبا ومدربا مع المنتخب بعد قيادة الفراعنة للتأهل لكأس أمم أفريقيا المقبلة، لينجح فى قيادة المنتخب للتأهل لكأس الأمم لاعبا ومدربا.

ويأمل حسام حسن فى قيادة المنتخب للتأهل بلقب كأس أمم أفريقيا المقبلة ليصبح المدرب السادس الذى يقود الفراعنة لتحقيق اللقب.

ونستعرض قائمة المدربين الذين توجوا باللقب مع منتخب مصر كالتالى..



المصرى مراد فهمى عام 1957

المجرى بال تيتكوش 1959

الإنجليزى مايك سميث 1986

المصرى محمود الجوهرى 1998

المصرى حسن شحاتة 3 مرات أعوام 2006، 2008، 2010