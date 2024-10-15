شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل شركة الأهلى لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اليوم الجمعية العمومية لشركات الأهلي الثلاث وهي شركة الأهلي لكرة القدم وللمنشآت وللخدمات، واسفرت عن تشكيل جديد لشركة الاهلي لكرة القدم كالتالي :

أيمن فتحي، رئيسًا

أحمد شمس، نائب الرئيس

وائل زيادة عضو مجلس الإدارة

أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة

وكان مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم يضم عدلي القيعي رئيسًا للشركة الذى تقدم باستقالته، وأمير توفيق قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للشركة مع عضوية كل من أحمد حسام عوض وخالد عبد القادر.

وأعلن عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي لكرة القدم في وقت سابق، تقدمه باستقالته من منصبه وعرض الاستقالة على اللجنة العمومية للقلعة الحمراء، لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.