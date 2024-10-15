تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التأهل لأمم أفريقيا

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يخوض منتخب مصر مبارياته القادمة فى شهر نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وذلك بعد حصد بطاقة التـأهل لكأس أمم أفريقيا عقب الفوز على موريتانيا بهدف دون رد.

موعد مباريات مصر القادمة بعد التأهل كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتين خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد، وثنائي الوسط محمود صابر - مروان عطية، وفي الهجوم عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو.