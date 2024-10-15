شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر تاسع المتأهلين لكأس أمم أفريقيا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

حصد منتخب مصر بقيادة حسام حسن بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء.

وبعد حصد الفراعنة بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا، نرصد المنتخبات التسعة التى ضمنت التـأهل حتى الأن.

ضمن المنتخب المغربى التأهل لكأس أمم أفريقيا بعد التربع على عرش المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بجانب كونه منظم البطولة، كما ضمن المنتخب الجزائرى التأهل بعد الوصول للنقطة 12.

وحصد أنجولا بطاقة التأهل بعد الوصول لنفس عدد النقاط فى المجموعة السادسة، وتأهل الكاميرون بعدما وصل للنقطة 10نقاط.

وضمن كل السنغال وبوركينا فاسو التأهل بالوصول للنقطة 10 لكل منهما، وتأهل الكونغو الديمقراطية بالوصول للنقطة 12، ومنتخب كوت ديفوار بعد الوصول للنقطة 10 نقاط.