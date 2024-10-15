شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية لاعبا ومدربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، فى مواصلة إنجازاته لاعبا ومدربا بعد قيادة الفراعنة للتأهل لكأس أمم أفريقيا المقبلة فى المغرب 2025، لينجح فى قيادة المنتخب للتأهل لكأس الأمم لاعبا ومدربا.

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل اليوم على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وساهم حسام حسن فى تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر خلال 3 نسخ، بدأت عام 1986 فى مصر، ثم نسخة 1998 فى بوركينا فاسو، ثم نسخة 2006 في مصر.

ويعد حسام حسن الهداف التاريخي للمنتخب المصري برصيد 68 هدفا، كما أنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات الفراعنة برصيد 176 مباراة.

وقاد حسام حسن منتخب مصر كلاعب للتأهل لنهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، كما أنه أكبر لاعب هز الشباك فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية وعمره تخطى 39 عاما، حين سجل في مرمى الكونغو الديمقراطية في بطولة أمم أفريقيا التي نظمتها مصر عام 2006.