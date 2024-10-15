شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحافظ على الكلين شيت للمباراة الرابعة تواليا بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ منتخب مصر على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في تصفيات أمم إفريقيا بعدما حسم تأهله رسميا لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي.

وحقق منتخب مصر الفوز بهدف إبراهيم عادل، اليوم الثلاثاء، على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويعتبر الفراعنة المنتخب العربي الوحيد الذى حافظ على نظافة شباكه في التصفيات حتى الآن، وهو واحد من ثلاثة منتخبات فقط في القارة لم تتلقى أهداف مع نيجيريا والكونغو.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضم تشكيل منتخب مصر كل من: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد، وثنائي الوسط محمود صابر - مروان عطية، وفي الهجوم عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".