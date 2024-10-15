شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد مباراة موريتانيا.. صدارة وتأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد التأهل للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل، اليوم الثلاثاء، على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد مباراة موريتانيا في تصفيات أفريقيا 2025 كالتالي:

1- منتخب مصر 12 نقاط

2- منتخب بوتسوانا - 6 نقاط

3- منتخب كاب فيردي - 3 نقاط

4- منتخب موريتانيا - 3 نقاط

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضم تشكيل منتخب مصر كل من: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد، وثنائي الوسط محمود صابر - مروان عطية، وفي الهجوم عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".