منتخب مصر يتأهل لكأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي

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نجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل اليوم على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين، وتحديدا من جانب أصحاب الأرض ونجح محمد الشناوى فى انقاذ شباكه من هدف محقق فى الدقيقة 8 بعد انفراد تام من مهاجم موريتانيا لكن الشناوى يمسك الكرة ويتعرض لإصابة فى الوجه نتيجة الاصطدام باللاعب، وفى المقابل أحمد عيد مرمى موريتانيا فى الدقيقة 12 لكن الكرة مرت من أمامه لتضيع فرصة تسجيل الهدف الأول للفراعنة.

وتحسن أداء منتخب مصر تدريجيا ونجح فى السيطرة على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى موريتانيا، ولم يشهد الشوط الأول هجمات خطيرة على مرمى الفريقين رغم تبادل الإستحواذ على الكرة ومنطقة المناورات لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، ينشط أداء الفريقين لتسجيل أول الأهداف ونجح محمد الشناوى فى انقاذ شباكه من هدف محقق بعد انفراد تام وتسديدة قوية أبعدها الشناوى عن مرماه ليستمر التعادل السلبى حتى الدقيقة 60.

وأجرى حسام حسن أول التغييرات فى الدقيقة 62 بنزول تريزيجيه على حساب أحمد سيد زيزو لتفعيل الهجوم ومحاولة هز الشباك الموريتانية، كما دفع العميد بحمدى فتحى بدلا من خالد صبحى بسبب إصابة الأخير، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه مروان عطية فى الدقيقة 71 بعد تدخل قوى مع لاعب موريتانيا.

كما دفع حسام حسن بالثنائى كوكا وابراهيم عادل على حساب عمر مرموش وأسامة فيصل فى محاولة جديدة لهز الشباك وانتزاع الفوز، وفى الدقيقة 85 سجل ابراهيم عادل هدفا عالميا من وسط الملعب بتسديدة طويلة عجز حارس موريتانيا عن التصدى لها ليتقدم الفراعنة بهدف نظيف انتهى به اللقاء.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد، وثنائي الوسط محمود صابر - مروان عطية، وفي الهجوم عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر فى مباراة موريتانيا فى مباراة الليلة بالتصفيات الأفريقية، كلا من محمد عواد و مصطفى شوبير و أحمد رمضان بيكهام و محمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي و ناصر ماهرو مصطفى فتحي و محمود حسن تريزيجيه و إبراهيم عادل.

ويتفوق منتخب مصر على المنتخب الموريتاني، حيث يبلغ قيمة الفراعنة 120.05 مليون يورو، فيما بلغت القيمة التسويقية لمنتخب موريتانيا 11.60 مليون يورو.

فاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.