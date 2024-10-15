شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهل منتخب مصر.. تعرف على موعد كأس أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن منتخب مصر بقيادة حسام حسن، من التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل اليوم على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة المقررة إقامتها بدولة المغرب في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

منتخب مصر يحقق فوزا ثمينا على موريتانيا 1-0 وينتزع بطاقة التأهل لأمم أفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله ابراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل الفراعنة رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.