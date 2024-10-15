شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 - 10 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها منتخب مصر يحقق فوزا ثمينا على موريتانيا 1-0 وينتزع بطاقة التأهل لأمم أفريقيا.

منتخب مصر يحقق فوزا ثمينا على موريتانيا 1-0 وينتزع بطاقة التأهل لأمم أفريقيا

حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله ابراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

هل طلب كولر رحيل يوسف أيمن قبل بدء الموسم ؟ مصدر في الأهلي يرد

قال مصدر في الأهلي أن الأنباء التي ترددت بشأن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في رحيل يوسف ايمن مدافع الفريق خلال الفترة الحالية وقبل بدء بطولة الدوري للموسم الجديد غير صحيح .

عبد الواحد السيد يصل الإمارات لإنهاء ترتيبات استقبال بعثة الزمالك

وصل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عصر اليوم الثلاثاء إلى الإمارات رفقة عبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق الأبيض.

لجنة الحكام تشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداريي الأندية

قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداريي الأندية المشاركة في الدوري المصري الممتاز 2024/2025.

إقامة الاجتماع الفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية

أقيم اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، بين يومي 19 و26 أكتوبر الجاري، برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

كولر يُخطر الأهلي بموقفه من التفاوض مع ثنائي زد خلال ميركاتو الصيف

أخطر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إدارة النادي برغبته في تأجيل ملف الصفقة المحلية لحين الانتهاء من ضم لاعب أجنبي ، وأكد المدرب السويسري أنه يرغب في تدعيم الفريق بصفقة أجنبية في خط الهجوم أو الجناح بشكل أسرع من ضم لاعب محلي في أي مركز.

ملامح قائمة الزمالك فى السوبر المحلى.. ضم صفقة جديدة واستبعاد 6 لاعبين

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ملامح قائمة الفريق التي تخوض بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري وبمشاركة فرق الأهلى،بيراميدز،وسيراميكا.

بتروجت يطلب استعارة محمد عاطف من الزمالك

دخل محمد عاطف لاعب فريق الزمالك، دائرة اهتمام مسئولو بتروجت، خلال الفترة الجارية، لتدعيم صفوف الفريق البترولى استعدادا للموسم الجديد.