شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحقق رقما قياسيا بالفوز بأول 4 مباريات بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رقما تاريخيا لم يتحقق من قبل بالفوز في 4 مباريات متتالية، في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا، لأول مرة في التاريخ بعد فوز المنتخب على موريتانيا على ملعب الأخير بهدف مقابل للاشئ أحرزه إبراهيم عادل .

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

كان حسام حسن، حقق رقما تاريخيا لم يتحقق منذ 23 عاما، بعد الفوز فى مباراة موريتانيا بالجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات متتالية، في بداية مشواره في التصفيات، لأول مرة منذ تصفيات 2001، أي منذ 23 سنة و9 شهور، والمفارقة أن حسام حسن كان شريكا في المرتين، الأولى كلاعب في 2001 وكان الجوهري مديرا فنيا، والمرة الثانية هو المدير الفني لكتيبة الفراعنة قبل أن ينجح فى كسر هذا الرقم ويحقق الفوز الرابع علي التوالي فى التصفيات لأول مرة فى تاريخ المنتخب.