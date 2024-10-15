شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل: لم أتردد فى التسديد بعدما لاحظت تقدم حارس موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر إبراهيم عادل عن سعادته بتأهل منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز بهدف اليوم الثلاثاء، على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات تليفزيونية: "اللاعيبة بذلت مجهود كبير وكان هدفنا التأهل، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والجمهور الذي حرص على التواجد في موريتانيا لدعم الفراعنة".

وواصل لاعب المنتخب الوطني: "الهدف توفيق من ربنا، لمحت تقدم الحارس لحظة التسديد واتخذت القرار في توقيت مثالي، وهو ترجمة لمجهود الجميع".

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد، وثنائي الوسط محمود صابر - مروان عطية، وفي الهجوم عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو.