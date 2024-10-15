12 صورة ترصد فوز مصر والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نجح الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم، حسام وإبراهيم حسن، في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في دولة المغرب.

وجاء هذا التأهل عقب فوز منتخب مصر على نظيره الموريتاني بهدف نظيف سجلة إبراهيم عادل في الدقيقة 90+4.

واحتل الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، وبفارق 6 نقاط عن بوتسوانا الوصيف.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين في دور المجموعات أما كل من، الرأس الأخضر وبوتسوانا.

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