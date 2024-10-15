حسام حسن يحقق رقما قياسيا تاريخيا مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره الموريتاني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وحقق حسام حسن رقما قياسيا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وتحت قيادة التوأم، حقق منتخب مصر الفوز في 4 مباريات متتالية بتصفيات أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

وتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بوتسوانا الوصيف.

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