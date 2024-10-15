كأس الأمم الإفريقية.. موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره موريتانيا اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بوتسوانا الوصيف.

موعد مباراة مصر القادمة

ويلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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