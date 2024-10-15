رسميا.. منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الغفريقية 2025، عقب الفوز على موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل في الدقيقة الأخيرة.

ودخل منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود صابر - مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - عمر مرموش.

ملخص شوط المباراة الأول

بداية المباراة

إصابة الشناوي بعد تدخل مع مهاجم موريتانيا في الدقيقة 8

مرور 10 دقائق دون أي خطورة على مرمى المنتخبين

حكم المباراة يستأنف اللعب بعد علاج الشناوي

عرضية من منتخب موريتانيا يتصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة 14.

سقوط لاعب موريتانيا للإصابةفي الدقيقة 18.

حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء لصالح أبو بكر كامارا في الدقيقة 36.

سقوط محمد حمدي على أرضية الملعب للإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه في الدقيقة 45+4.

ملخص شوط المباراة الثاني

عمر مرموش يدد كرة قوية لكن كرته اصطدمت في الدفاع في الدقيقة 53.

تبديل لمنتخب مصر بدخول تريزيجيه وخروج أحمد سيد زيزو في الدقيقة 62.

إنذار للاعب منتخب مصر أأحمد عيد في الدقيقة 72.

6 دقائق وقت بدلا من الضائع

إبراهيم عادل يسجل هدف تقدم منتخب مصر في مرمى موريتانيا في الدقيقة 90+4.

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025