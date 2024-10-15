مختار عبد الرؤوف يفوز بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية  للدراجات لذوى الهمم

ياسر رشاد - القاهرة - حصل مختار سيد عبد الرؤوف لاعب الدراجات بمركز شباب محافظة الفيوم على المركز الاول فى بطولة الجمهورية لذوى الهمم التى أقيمت فى العين السخنة .

شارك" عبد الرؤوف" فى البطولة فى سباق 2 ونصف كيلو جرى ثم 10 كيلو بالدراجة ثم كيلو وربع جرى وفاز بالمركز الاول والميدالية الذهبية , وقد تأهل اللاعب للانضمام لمنتخب مصر والذى سوف يشارك فى بطولة افريقيا القادمة.

يدرب اللاعب الكابتن محمد فؤاد مدير فنى منطقة الدراجات بالفيوم وفى العاب القوى الكابتن مصطفى المراكبى ومدرب المنتخب الكابتن بهاء يوسف.

واكد اللاعب انه يسعى لتحقيق ميدالية لمصر فى البطولة الافريقية القادمة .

بطولة الجمهورية فى السادس من أكتوبر

وفى وقت سابق فاز مختار سيد لاعب الدراجات بمركز شباب محافظة الفيوم بالمركز الاول فى بطولة الجمهورية للدراجات لذوى الهمم والتى اقيمت فى مدينة السادس من اكتوبر اليوم وشارك فيها لاعبو 12 فريق من مختلف محافظات الجمهورية .

وصرح الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى لمنطقة الدارجات بالفيوم بان اللاعب مختار سيد فاز بالميدالية الذهبية لمسافة 10 كيلو متر "ثنائى" والتى تشمل خمس كيلو مترات جرى وخمس كيلو مترات بالدراجة .واضاف ان اللاعب سبق ان شارك فى البطولة الافريقية لذوى الهمم والتى اقيمت فى ستاد القاهرة فى يوليو الماضى وحصل على المركز الرابع .

5

6