بهدف عالمي .. منتخب مصر يتفوق خارج الديار على موريتانيا ويحسم تأهله إلى نهائيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق المنتخب الوطني على نظيره موريتانيا بهدف من دون رد ، عبر لاعبه إبراهيم عادل في الدقيقة 85 ليحسم الفراعنة تحت قيادة حسام حسن التأهل رسميًا إلى نهائيات أمم أفريقيا بالمغرب العام المقبل، وأقيم اللقاء خارج الديار على ملعب الفريق الموريتاني في ملعب مباراة أرضيته بالعشب الصناعي .





بتلك النتيجة عزز المنتخب صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة والعلامة الكاملة بعد الفوز في الجولات الأربع الأولى.

وجاء تشكيل المنتخب مع بدء اللقاء كما يلي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد.

الوسط :محمود صابر - مروان عطية.

الهجوم : عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

بينما تواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر كلا من محمد عواد و مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي وناصر ماهر ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل “صاحب الهدف بعد مشاركته بديلاً”.

وكان المنتخب الوطني بحاجة إلى نقطة وحيدة فقط لحسم التأهل إلى نهائيات البطولة القارية ، قبل أن يتحقق الانتصار.