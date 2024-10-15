حسام حسن يكشف رأيه في فوز مصر على موريتانيا

ياسر رشاد - القاهرة - علق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على تكرار الفوز على موريتانيا بهدف نظيف، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.



جاء هدف فوز الفراعنة على من خلال اللاعب إبراهيم عادل، ليتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وتحدث حسام حسن في تصريحات عقب نهاية مواجهة موريتانيا، فقال: "أتمنى أن يتأهل منتخب موريتانيا إلى كأس الأمم، فهو أفضل من بوتسوانا وكاب فيردي، منتخب موريتانيا قوي، وهذا ليس مجاملة".

وتابعت: "مصر فازت بالإصرار والخبرة وتوفيق الله، وأرضية الملعب جيدة، ليست نجيل صناعي ناشف، ولكن اللاعبين غير معتادين على ملاعب الترتان بشكل عام".

وكان المنتخب المصري قد حقق فوزًا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، حيث أحرز الهدفين محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.