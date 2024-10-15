شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يضربن موعد لمواجهة بطل أنجولا فى ربع نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

ضرب فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى موعدا لمواجهة بريميرو الأنجولي غدا الأربعاء فى ربع نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره أوتوهو الكونغولى بنتيجة 35-27 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية منذ قليل ليتأهل إلى دور الثمانية .

وحقق فريق سيدات يد الأهلى الفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 33-20 فى أولى مواجهاته الجمعة الماضى.

وتضم قائمة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا كلًّا من:

نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.