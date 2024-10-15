شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب كولر رحيل يوسف أيمن قبل بدء الموسم ؟ مصدر في الأهلي يرد والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر في الأهلي أن الأنباء التي ترددت بشأن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في رحيل يوسف ايمن مدافع الفريق خلال الفترة الحالية وقبل بدء بطولة الدوري للموسم الجديد غير صحيح .

وتابع المصدر : ليس منطقياً أن يطلب كولر رحيل لاعب لم يُشارك في أي مباراة رسمية ، موضحاً أن اللاعب يشارك في تدريبات الفريق بشكل مُنتظم ولا يعاني من أي أصابات كما أنه مُلتزم بتعليمات الجهاز الفني.

وشدد المصدر على أن يوسف ايمن ينتظر الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية من أجل تقديم أوراق اعتماده رسمياً مع الفريق.

وانتقل يوسف ايمن من الدحيل القطري للأهلي الصيف الجاري لمدة موسماً على سبيل الإعارة وتم قيده كلاعب مصري باعتباره يحمل الجنسية المصرية مع الجنسية القطرية.

من ناحية أخرى ، يخوض فريق الأهلي "تراي ماتش"، اليوم الثلاثاء، بين لاعبي الفريق، وبمشاركة عدد من اللاعبين الشباب، فى آخر بروفة ودية قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري، والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري، من أجل تجهيز لاعبيه البدلاء والصفقات الجديدة بشكل جيد ورفع كفاءة لاعبي الفريق الأحمر الفنية والبدنية.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فحصل على البطاقة الذهبية.