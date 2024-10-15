شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحافظ على التعادل السلبى مع موريتانيا بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر وموريتانيا على ملعب شيخا ولد بيديا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبى.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين، وتحديدا من جانب أصحاب الأرض ونجح محمد الشناوى فى انقاذ شباكه من هدف محقق فى الدقيقة 8 بعد انفراد تام من مهاجم موريتانيا لكن الشناوى يمسك الكرة ويتعرض لإصابة فى الوجه نتيجة الاصطدام باللاعب، وفى المقابل أحمد عيد مرمى موريتانيا فى الدقيقة 12 لكن الكرة مرت من أمامه لتضيع فرصة تسجيل الهدف الأول للفراعنة.

وتحسن أداء منتخب مصر تدريجيا ونجح فى السيطرة على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى موريتانيا، ولم يشهد الشوط الأول هجمات خطيرة على مرمى الفريقين رغم تبادل الإستحواذ على الكرة ومنطقة المناورات لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، ينشط أداء الفريقين لتسجيل أول الأهداف ونجح محمد الشناوى فى انقاذ شباكه من هدف محقق بعد انفراد تام وتسديدة قوية أبعدها الشناوى عن مرماه ليستمر التعادل السلبى حتى الدقيقة 60.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد، وثنائي الوسط محمود صابر - مروان عطية، وفي الهجوم عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر فى مباراة موريتانيا فى مباراة الليلة بالتصفيات الأفريقية، كلا من محمد عواد و مصطفى شوبير و أحمد رمضان بيكهام و محمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي و ناصر ماهرو مصطفى فتحي و محمود حسن تريزيجيه و إبراهيم عادل.

ويتفوق منتخب مصر على المنتخب الموريتاني، حيث يبلغ قيمة الفراعنة 120.05 مليون يورو، فيما بلغت القيمة التسويقية لمنتخب موريتانيا 11.60 مليون يورو.

فاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.