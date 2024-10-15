شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صبحي يغادر مباراة مصر وموريتانيا للإصابة وحمدي فتحي بديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر خالد صبحي مدافع منتخب مصر مباراة الفراعنة أمام نظيره الموريتاني، مصابا في الدقيقة 66 من زمن المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "شيخا ولد بيديا" المغطى بالنجيل الصناعي، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وخرج صبحي مصابا ونزل بدلا منه حمدي فتحي، في المباراة التي تشير نتيجتها للتعادل السلبي بين المنتخبين.

وضم تشكيل منتخب مصر كل من: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد، وثنائي الوسط محمود صابر - مروان عطية، وفي الهجوم عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

وجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر فى مباراة موريتانيا فى مباراة الليلة بالتصفيات الأفريقية، كلا من محمد عواد و مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي وناصر ماهر ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل.

واستبعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر المهدي سليمان من قائمة الفراعنة حيث تنص اللائحة على تواجد 3 حراس بحد أقصى في قائمة أي مباراة، بالتالي تم استبعاد المهدي سليمان من القائمة.

ويدخل منتخب مصر، مباراة اليوم وهو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل فى التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

ويخوض منتخب مصر المباراة ويضع نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل، وهو ما يضمن له انتزاع بطاقة العبور رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب مباشرة.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين، مساء الجمعة الماضي.

يتصدر منتخب مصر مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.