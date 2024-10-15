شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يتعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر وموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض رامي ربيعة مدافع منتخب مصر للإصابة أمام نظيره الموريتاني، في الدقيقة 44 من زمن المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "شيخا ولد بيديا" المغطى بالنجيل الصناعي، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وسقط رامي لتلقى العلاج على أرضية الملعب، استعدادا لاستئناف اللقاء المقام حاليا بين منتخبي مصر وموريتانيا.

ويدخل منتخب مصر، مباراة اليوم وهو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل فى التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

ويخوض منتخب مصر المباراة ويضع نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل، وهو ما يضمن له انتزاع بطاقة العبور رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب مباشرة.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين، مساء الجمعة الماضي.

يتصدر منتخب مصر مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.