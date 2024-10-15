شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي شريف تهزم بطلة مالى وتتوج بذهبية مالابو المفتوحة للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

فازت ليلى شريف لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الذهبية ببطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو المقامة في غينيا الاستوائية خلال الفترة ما بين 15 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

افتتحت ليلى مشوارها بالبطولة بمنافسات وزن 49 كجم بالفوز على بطلة غينيا الاستوائية بنتيجة 2-0 في مباراة نصف النهائي قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة مالي وتحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

وكانت قد حققت ليلى الميدالية الذهبية بوزن 49 كجم بمنافسات بطولة كأس الرئيس التي أقيمت مؤخرا في غينيا الاستوائية.

يذكر أن أبطال مصر قد شاركوا مؤخرا ببطولة كأس الرئيس بغينيا الاستوائية وتمكن أبطال وبطلات مصر من حصد 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية و3 برونزيات.

كما فازت آية شحاتة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الذهبية ببطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو وافتتحت آية مشوارها بالبطولة بمنافسات وزن 67 كجم بالفوز على بطلة الجابون بنتيجة 2-0 في مباراة نصف النهائي، قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة فرنسا وتحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

وكانت قد حققت آية الميدالية الفضية بوزن 67 كجم بمنافسات بطولة كأس الرئيس التي أقيمت مؤخرا في غينيا الاستوائية.

فيما حققت شهد سامي لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية بالبطولة وشاركت شهد سامي في منافسات وزن 67 كجم وخسرت في مباراة نصف النهائي من بطلة فرنسا، لتضمن بذلك حصولها على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.