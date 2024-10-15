شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم هليوبوليس 34 - 33 فى دورى مرتبط اليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34-33 ضمن رابع جولات دورى المرتبط للمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2024- 2025.

بينما تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبل بمواجهات بين كل من هليوبوليس مع الزمالك، وطلائع الجيش مع الأهلى، وسموحة مع الجزيرة، والطيران مع البنك الأهلى، وأصحاب الجياد مع القناة، وسبورتنج مع الزهور.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال فى هذا الموسم بالدور الأول، والذى اختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يشارك فريقا الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب خلال الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجارى.