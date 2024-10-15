شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على الرشاد البرنوصى 2-0 وصفقة جديدة تحت الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الرشاد البرنوصي -أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري المغربي- بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية، وذلك فى أولى مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام بالمملكة المغربية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف سجله السنغالي بابا بادجي في الدقيقة الثلاثين، فيما أضاف اللاعب المغربي عبد الإله حفيظي -والذي يخضع للاختبار مع المصري- الهدف الثاني للنسور الخضر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني الذي شهد تصدي حارس المصري محمود حمدي لركلة جزاء ببراعة في الدقيقة التاسعة.

مثل المصري في الشوط الأول: محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، محمد دبش عمرو سعداوي لخط الظهر، خالد الغندور، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما شهد الشوط الثاني الدفع تباعًا بيوسف الجوهري وصلاح محسن وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف وباهر المحمدي وعبد الإله حفيظي وليستويل أمانكونا بدلا من عبد الرحيم دغموم وبادجي وأحمد القرموطي ومحمد الشامي ومحمد دبش وخالد الغندور وكريم العراقي.