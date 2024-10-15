شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر ضد موريتانيا.. 3 مفاجآت جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تشكيل الفراعنة أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "شيخا ولد بيديا" المغطى بالنجيل الصناعي، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وضم التشكيل كل من: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد، وثنائي الوسط محمود صابر - مروان عطية، وفي الهجوم عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

ويدخل منتخب مصر، مباراة اليوم وهو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل فى التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

ويخوض منتخب مصر المباراة ويضع نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل، وهو ما يضمن له انتزاع بطاقة العبور رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب مباشرة.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين، مساء الجمعة الماضي.

يتصدر منتخب مصر مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.