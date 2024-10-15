شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن التعاقد مع حسين السيد في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا التعاقد مع حسين السيد قادما من المصري في صفقة انتقال حر، لتعيم الجبهة اليسرى في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر فيس بوك: "رحبوا معنا بلاعبنا الجديد حسين السيد.

الظهير الأيسر ينضم إلى سيراميكا قادما من النادي المصري".

ويستعد فريق سيراميكا لملاقاة فريق الأهلي في نصف نهائي بطولة السوبر المصري يوم 20 أكتوبر المقبل في الإمارات.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة، وزلاكا وفخرى لاكاى وإسلام عيسى وعبد الله مجدي من بيراميدز.