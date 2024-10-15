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شاهد تحرك لاعبى منتخب مصر إلى ملعب مباراة موريتانيا فى التصفيات الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدنى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 05:45 م

بدأ لاعبو منتخب مصر منذ قليل، التحرك إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذى يستضيف مباراتهم أمام موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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شوبير 
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ربيعة 
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مصطفى فتحى 
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مروان عطية 
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_زيزو 

 

ويواجه منتخب مصر فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء المنتخب الموريتانى على  ملعب بيديا فى العاصمة نواكشوط. فى إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 التى تستضيفها المغرب.

ويتفوق منتخب مصر على المنتخب الموريتاني، حيث يبلغ قيمة الفراعنة 120.05 مليون يورو، فيما بلغت القيمة التسويقية لمنتخب موريتانيا 11.60 مليون يورو.

فاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.

تضم قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا كلا من: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، أسامة فيصل".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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