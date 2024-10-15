شكرا لقرائتكم خبر عن شهد سامي تحرز برونزية بطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو بغينيا الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج - ياسمين يحييالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 05:27 م
حققت شهد سامي لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية ببطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو المقامة في غينيا الاستوائية خلال الفترة ما بين 15 وحتى 16 أكتوبر الجاري.
وشاركت شهد سامي في منافسات وزن 67 كجم وخسرت في مباراة نصف النهائي من بطلة فرنسا لتضمن بذلك حصولها على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.
وكانت قد نجحت شهد سامي في حصد برونزية منافسات وزن 67 كجم ببطولة كأس الرئيس التي أقيمت منذ بضعة أيام في غينيا الاستوائية.
يذكر أن أبطال مصر قد شاركوا مؤخرا ببطولة كأس الرئيس بغينيا الاستوائية وتمكن أبطال وبطلات مصر من حصد 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية و3 برونزيات.
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