شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الفراعنة من مواجهة موريتانيا الليلة لحسم الصعود لكان 2025 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة مباراة الإياب أمام منتخب موريتانيا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب .

اقترب منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، من حسم التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 حيث يحتاج الفراعنة لنقطة واحدة من مباراته المقبلة أمام موريتانيا

ويكفي الفراعنة التعادل بأي نتيجة في هذه المباراة لضمان التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما واصل الفراعنة انتصاراتهم في التصفيات، محققين العلامة الكاملة بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

فاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها فى المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.

تضم قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا كلا من: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، أسامة فيصل".