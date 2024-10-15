شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يسيطر على كواليس مران الزمالك استعدادا للسوبر المحلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء استعدادا لبطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها بالإمارات في الفترة بين 20 إلى 24 أكتوبر بمشاركة فرق بيراميدز،الأهلى وسيراميكا.

وظهر التفاؤل على لاعبي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني خلال المران، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز واللاعبين، وحرص المدرب على توجيه عدة رسائل تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريب.

وقال جوميز للاعبين فى تصريحات نقلها المركز الإعلامى للنادى: "الزمالك يستعد لبطولة جديدة وعلينا أن نكون في قمة التركيز خلال هذه الفترة من أجل تحقيق لقب جديد".

وتابع المدير الفني حديثه للاعبين قائلاً: "الزمالك يسير في الطريق الصحيح وبمجهودهم نصبح أفضل يوماً بعد الأخر، وأنتم من أثبتم للجماهير قدرة الفريق على تحقيق البطولات".

وشرح جوميز العديد من التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم استعداداً للفترة المقبلة.

وخضع مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج علاجي وتأهيلي على هامش تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وأدى الزناري تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب قبل التوجه لصالة الجيمانيزيوم لاستكمال البرنامج العلاجي الذي يخضع له..

ويؤدي المدافع برنامجاً تأهيلياً خاصاً في ظل معاناته من الإصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية. .

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز جلسة خاصة مع عبدالله السعيد لاعب الوسط في ختام مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للسوبر المحلي.

جاءت الجلسة في حضور أحمد مجدي المدرب المساعد، وشهدت الحديث عن بعض الجوانب الفنية، ومنح المدير الفني بعض التعليمات للاعب .

و خاض نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران الأبيض، وأدى "دونجا" تدريبات علاجية وتأهيلية في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير.

وشهد التدريب قيادة لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة لحراس المرمى، واستعان فيسنتي ببعض الأدوات التدريبية الحديثة التي تهدف لزيادة سرعة رد فعل الحراس وتطوير الأداء، بجانب التدريبات الفنية الطبيعية.

وشارك في تدريبات الحراس الثلاثي محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، في ظل تواجد محمد عواد مع منتخب مصر استعداداً لمواجهة موريتانيا.

وخاض لاعبو الفريق فقرات تدريبية متنوعة، مع التركيز على الجوانب الفنية والخططية، وتم تقسيم الفريق لمجموعتين في بداية المران، والتركيز على التمريرات السريعة بين اللاعبين لزيادة دقة التمريرات.

وخصص الجهاز الفني للفريق جزء مطول من التدريبات للاعبين بالركض حول الملعب ، وشهدت هذه الفقرات مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق من أجل تجهيزه بالشكل اللائق قبل مشاركته في التدريبات الجماعية بصورة كاملة.



المثلوثى



جوميز



حسام أشرف



شيكابالا