عضو مجلس الأهلي يحفز سيدات الأهلي قبل ملاقاة بطل الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال وسيدات» بالنادي الأهلي ، المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية المقامة في المغرب، حرص على الاجتماع مع اللاعبات وجهازهن الفني والطبي والإداري قبل مباراة أوتوهو الكونغولي .
وأكد أهمية التركيز خلال مباراة أوتوهو وتقديم أفضل ما يمكن، من أجل مواصلة العروض القوية التي يقدمها الفريق والاستمرار في السعي نحو المنافسة على اللقب.
وشدد الدكتور مهند مجدي على الثقة الكاملة في الجهاز الفني واللاعبات، وطموح الفريق لتحقيق إنجاز كبير، يليق بالنادي ويلبي طموحات جماهيره.