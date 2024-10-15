رضا شحاتة يكشف عن اللاعب الأهم في منتخب مصر مع حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء مروان عطية لاعب الأهلي ومنتخب مصر، ومستواه في المباريات الأخيرة.

وقال رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إن مروان عطية اختلف كثيرا عن بدايته مع الأهلي وأصبح منظما ولا يقوم بأي شيء بعشوائية.

وأضاف شحاتة: اللاعب المميز هو من يقلل العشوائية ويكون منظما، وهناك لاعبين مهما امتلكوا الخبرات يكونوا عشوائيين، والكرة ليست بالجري الكثير بدون هدف.

واختتم رضا شحاتة: مروان عطية أصبح نموذجا للاعب رقم 6، ولم توجد أي حالة دفاعية أو هجومية إلا وكان مميزا بها، وتحركاته أيضًا كانت مميزة حتى بدون امتلاك الكرة.

موعد مباراة مصر وموريتانيا والقناة الناقلة والمعلق ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الشيخ ولد بيديا، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.