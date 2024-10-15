أيمن يونس: سعيد بالروح التي خلقها حسام حسن و"مينفعش نكون كومبارسات"

ياسر رشاد - القاهرة - قال أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، إن اليوم هناك تحديات كبيرة أمام المنتخب، لكن لدينا نقاط هامة يجب النظر إليها، ومع ذلك أرى أن الأمور محسومة لنا بشكل كبير.

وأضاف أيمن يونس في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن التحدي الأول هو اللعب على ملعب نجيل صناعي، والجيل البدائي من هذه الملاعب مرهق للاعبين، وهو سبب تخوفات اللاعبين وعلى رأسهم صلاح.

وتابع نجم الكرة المصرية السابق: أعجبني تفهم حسام حسن لموقف محمد صلاح ومصطفى محمد، وأصبح حسام حسن يتعامل من خلال جو أسري مع اللاعبين، وهذه فرصة لظهور واكتشاف لاعبين آخرين.

واختتم يونس: لا يمكن أن نكون غير منافسين في إفريقيا، ولا يمكن أن نكون كومبارسات أو نتواجد تواجد مشرف في كأس العالم، وأجيال كثيرة تم الضحك عليها بهذه الجمل، لكن أتمنى أن تكون المرحلة المقبلة مختلفة، فالمنافسة هي الشيء المشرف وليس المشاركة.

موعد مباراة مصر وموريتانيا والقناة الناقلة والمعلق ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الشيخ ولد بيديا، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.