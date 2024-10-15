أيمن يونس يعلق على شعار أكبر قلعة رياضية

ياسر رشاد - القاهرة - علق أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، على شعار نادي الزمالك الجديد، الخاص بأكبر قلعة رياضية في مصر.

وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لو سألت جمهور الزمالك عن أكبر قلعة في مصر سيقولون الزمالك، وكذلك جماهير الأهلي، وكل الأندية الجماهيرية ستقول ذلك وستعطيك أسبابا.

وأضاف أيمن يونس: الأهم بالنسبة لي أن تكون له مردود إيجابي تسويقي وليس من أجل أن "نغيظ" بعضنا البعض.

واختتم أيمن يونس: الأهلي والزمالك نماذج جيدة مؤثرة إفريقيا وعربيًا، وأتمنى أن يكون كل شيء وفقط نطاق احترافي، والإدارة الجيدة هي من تتعامل باحتراف.

جوميز يطالب إدارة الزمالك بتدعيم مركز الجناح الأيسر فقط



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طالب ناديه بضم صفقة في مركز الجناح الأيسر.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جوميز يرغب في تدعيم هذا المركز بجانب مصطفى شلبي، ويرفض تدعيم أي مراكز أخرى".

وأضاف أمير هشام: "جوميز رفض تدعيم مركز الدفاع، رغم تواصل النادي مع الجزائري زين الدين بلعيد لضمه، ولكن تمسك بمركز الجناح الأيسر فقط".

استبعاد 5 لاعبين من قائمة الزمالك للسوبر وموقف جوميز من الصفقة الجديدة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقر على استعباد الخماسي سيف فاروق جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا وأحمد رفاعي من قائمة الأبيض لمنافسات بطولة السوبر المصري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "جوميز يرى بأن الخماسي لن يضيف للفريق في البطولة لذلك سيتم استبعادهم من القائمة".

وأضاف: "جوميز يدرس بشدة تواجد الغيني جيفرسون كوستا مدافع الزمالك إلى قائمة بطولة السوبر بسبب إصابة مصطفى الزناري وعدم وجود بديل للثنائي حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد".