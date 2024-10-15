كوريا الجنوبية تهزم العراق بثلاثية في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على العراق بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب استاد سيؤول كأس العالم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم 2026.

سجل اوه سي هون الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 41 من الشوط الأول، ثم تعادل منتخب العراق عن طريق أيمن حسين بهدف عالمي من ضربة مقصية في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 75 من عمر المباراة أضاف أوه هيون جيو الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية، قبل أن يوقع لي جاي سونغ على الهدف الثالث في الدقيقة 84 من عمر المباراة.