إنجاز الأهلي والزمالك يفتح الباب أمام تحول اقتصادي رياضي ضخم في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - ساهمت سيطرة الأهلي والزمالك على بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية، خلال المواسم الأخيرة، وبالتبعيّة كأس السوبر الإفريقي، في تشجيع تحول الرياضة المصرية إلى صناعة، يمكنها التحليق بالاقتصاد الوطني نحو مناطق جديدة، تنعش موارده.

وفي هذا الإطار؛ بات شعار "آفاق استثمارية بلا حدود".. عنوانًا يشكل رأس الحربة الذي يراهن عليه الإتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، عبر النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، التي تستضيفها مصر، يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، بمشاركة 80 دولة من جميع أنحاء العالم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس الوزراء، ويوليها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا، كون الحدث الكبير، من صميم استراتيجيات الدولة المصرية، في تحويل الرياضة المصرية، إلى وعاء منتج يخرج من حيز المصروفات إلى جانب المداخيل والإيرادات، لا سيما وأن القطاع الرياضي في مصر يشهد تنوعًا كبيرًا، حيث يتضمن الرياضات الجماعية والفردية، وعلى رأسها كرة القدم التي تعد الرياضة الأكثر شعبية، في ظل وجود أكبر ناديين في إفريقيا والعالم العربي، الأهلي والزمالك، اللذان يمتلكان أكبر قاعدة جماهيرية ويحققان نتائج إيجابية ملحوظة، على المستويين المحلي والقاري، واستحواذهما على بطولات الأندية الإفريقية، الفترة الماضية، بخلاف السيطرة على ألعاب جماعية أخرى أبرزها كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة.



وأكد خالد بن سلمان الظحيم رئيس الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، أن التعاون الدائم مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية باعتباره الجهاز المسؤول عن إدارة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، ساهم كثيرًا في نجاح مهام الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار، وبات الجهة المعنية حصريا بتنمية وتطويروتنسيق الاستثمار الرياضي والتسويقي حيث تتمثل حلقة.

الوصل بين المستثمر العربي والجهات الرسمية ذات العلاقة والاستثمار الرياضي في الدول العربية وتسعى لتحسين الاستثمار في الدول العربية وذلك بتطوير الأنظمة القانونية والإدارية للاستثمار والتصنيع الرياضي بما يساعد على زيادة تدفق رؤوس الأموال العربية إلى هذا القطاع المهم

وأضاف: النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية تشهد تواجد 80 متحدثًا أجنبيًا، و30 اتفاقية عالمية و28 محورًا استراتيجيًا، و60 راعيًا وشريكًا، و20 عرضًا تفاعليًا ومرئيًا، و1200 فرصة استثمارية، 6000 ليلة فندقية، و1500 مسؤول محلي وعالمي من أصحاب القرارات الحكومية، و800 شركة ومصنع وكيان، و120 قناة وموقع ومنصة إعلامية

محيي معروف: الرياضة إضافة قوية للاقتصاد القومي



ومن جانبه شدد محي معروف، الأمين العام للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، الرئيس التنفيذي للملتقى الدولي السابع، أن الرياضة أصبحت صناعة، ومصر والدول العربية تمتلك الآن بنية تحتية متميزة تعتبر إضافة قوية إلى الاقتصاد القومي، قادرة على استضافة بطولات ضخمة، وفاعليات رياضية وشبابية تساهم في تحقيق الطموحات.

وأضاف : اختيار مصر كان أمرًا ذا دلالة، لعدة أسباب أبرزها الموقع الاستراتيجي والقوة الاقتصادية، في رحلة طيران مدتها 4 ساعات يستطيع 400 مليون شخص من كل بقاع العالم الوصول لأرض مصر، بخلاف النمو السريع في قطاع الرياضة، وبيئة الأعمال المميزة، والاهتمام المتزايد برياضة المرأة في كافة محافظات مصر، ومرونة القوانين التي تسمح بملكية أجنبية تصل إلى 60%، وانتشار الانترنت بنسبة 98%.