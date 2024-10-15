الاتحاد الموريتاني يعلن عن ممنوعات مباراة مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عن قائمة المواد المحظور إدخالها إلى الملعب خلال مباراة المنتخب الموريتاني مع نظيره المصري، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

كما أعلن عن مواعيد فتح وغلق بوابات الملعب أمام الجماهير.

تقام المباراة اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساءً ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وفقًا للبيان الرسمي الذي نشره الاتحاد عبر صفحته على "فيسبوك"، سيتم فتح بوابات الملعب للجماهير بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا.

كما أوضح الاتحاد أنه لن يُسمح للجماهير بإدخال زجاجات المياه ذات الأغطية، بينما يمكن دخول الزجاجات بدون أغطية.

وضمت قائمة المحظورات 10 مواد، تشمل الحيوانات، والأسلحة النارية، والمفرقعات، لضمان سلامة الجميع خلال المباراة.