بتروجت يقترب من استعارة نجم الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى إدارة نادي بتروجت للتعاقد مع محمد عاطف، لاعب نادي الزمالك، خلال الفترة الجارية، لتدعيم صفوف الفريق البترولى استعدادا للموسم الجديد.

وأوصى الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز بخروج محمد عاطف في الفترة المقبلة بعد ابتعاده عن المشاركة في الموسم الماضي.

ويرحب جوميز برحيل عاطف بعد التعاقد مع محمود بنتايك ومحمد حمدى خلال الانتقالات الصيفية، على أن يرحل محمد عاطف على سبيل الإعارة لكسب مزيد من الخبرات.

وتعاقد الزمالك مع محمد عاطف في يناير الماضي قادمًا من طنطا، ولم يقدم اللاعب أوراق اعتماده للجهاز الفني، ولم يفرض نفسه على التشكيلة الأساسية في الفريق الأبيض.

تدريبات متنوعة للاعبى الزمالك استعدادا السوبر المصري



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرات تدريبية متنوعة، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التركيز على الجوانب الفنية والخططية.

وتم تقسيم الفريق لمجموعتين في بداية المران، والتركيز على التمريرات السريعة بين اللاعبين لزيادة دقة التمريرات.

وخصص الجهاز الفني للفريق جزء مطول من التدريبات للاعبين بالركض حول الملعب.

وشهدت هذه الفقرات مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق من أجل تجهيزه بالشكل اللائق قبل مشاركته في التدريبات الجماعية بصورة كاملة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.