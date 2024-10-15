شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يراقب خماسى الأهلى الليلة مع الفراعنة فى مباراة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

يراقب السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى أداء الخماسى محمد الشناوى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية مع منتخب مصر فى مباراة موريتانيا الليلة.

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة جديدة أمام نظيره الموريتاني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويرغب كولر فى الوقوف على جاهزية الخماسى الدولى للمشاركة مع الاهلى فى بطولة السوبر المصري.

وفي النسخة الجديدة للسوبر المصري يلتقي يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الامارات غداً الخميس، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

توج الأهلى بـ14 لقب سوبر مصري في أعوام 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى 4 مرات أعوام 2001، 2002، 2016، 2020.