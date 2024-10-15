شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: لا أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

كشف أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، موقفه من خوض انتخابات اتحاد المقبلة، والتي تُقام في شهر ديسمبر المقبل.

وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أفكر ألا أخطأ في الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، لأن العمل العام أصبح غير جيد.

واختتم نجم الزمالك السابق:" الأجواء أصبحت غير مريحة، وأتمنى أن تعود لطبيعتها، والأمر في التواجد في اتحاد الكرة بالنسبة لي غير مطروح".

فى سياق متصل أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظيره المصري بموعد الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس ومكتب تنفيذي للكاف، خلفا لموتسيبي الذى يديه حاليا وتنتهى ولايته العام المقبل.

وحسب الخطاب الذي تلقاه اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات الأربعاء 12 مارس 2025 فى القاهرة بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتجرى أيضًا انتخابات لتجديد مناصب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين ستنتهي ولايتهم أيضًا، بالإضافة إلى ممثلي CAF في مجلس FIFA.

سيكون أمام المرشحين الذين يرغبون في الترشح لرئاسة CAF أو مناصب أخرى حتى 12 نوفمبر 2024، وهو آخر موعد نهائي لإرسال ملفات التقدم للترشح على المناصب المعنية.