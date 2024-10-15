شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، الموافق 15 - 10 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تريزيجيه ومرموش يقودان هجوم المنتخب فى التشكيل المتوقع أمام موريتانيا، وربع مليون جنيه عقوبة الظهور على السوشيال فى الزمالك قبل السوبر.

تريزيجيه ومرموش يقودان هجوم المنتخب فى التشكيل المتوقع أمام موريتانيا

في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مواجهة حاسمة أمام منتخب موريتانيا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وتقام المباراة على ملعب " شيخا ولد بيديا" المغطي بالنجيل الصناعي، وسط تحذيرات للاعبين خوفا من الإصابات.

ربع مليون جنيه عقوبة الظهور على السوشيال فى الزمالك قبل السوبر

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، فرض عقوبات مالية على لاعبى الفريق حال عدم الالتزام بالتعليمات التى يتم منحها لهم قبل مباريات السوبر المحلى.

أشرف دارى ينتظم فى مران الأهلى اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا

ينتظم المغربى أشرف دارى مدافع النادى الأهلى فى تدريبات ناديه اليوم الثلاثاء بعدما أثبت الفحص الطبى الذى أجراه مساء أمس الاثنين سلامته بعد شكواه من كدمة بسيطة.

مجلس الإسماعيلى يكلف نصر أبو الحسن بالإشراف على فريق الكرة

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تعيين المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادى مشرفا عاما على فريق الكرة استعدادا للموسم الجديد.

الزمالك يجهز منصبا إداريا لـ عبد الله السعيد بعد الاعتزال.. اعرف التفاصيل

أنهى مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، الرتوش الأخيرة على تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول بكرة القدم بالنادى، والذى ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد، حيث انضم للفريق فى يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم.

الأهلي يدرس اصطحاب معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني فى رحلة الإمارات

يدرس مسئولو النادي الأهلي اصطحاب الثلاثي المصاب "التونسي علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني" في رحلة الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر الجارى، في ظل ابتعادهم عن الفريق لأداء البرنامج التأهيلي الخاص بهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخراً.

3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش

تأهل الثلاثى المصرى على أبو العينين ويوسف سليمان وأمينة عرفى إلى الدور نصف النهائى ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 17 أكتوبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.