شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتواصل مع وسام أبو على لتحديد موعد عودته استعداداً للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

فتح الجهاز الإدارى للنادى الأهلى خطوط اتصال مع الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق لترتيب موعد عودته للقاهرة استعداداً لقيادة المارد الاحمر فى السوبر المصرى.

ويستعد وسام أبو على للمشاركة مع منتخب بلاده فى مباراة الكويت المقرر لها السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بملعب جاسم بن حمد فى قطر بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وبدأ منتخب فلسطين في قطر الاستعداد لمواجهة الكويت ويحرص الجهاز الإداري للأهلي لمتابعة مرحلة اللاعب وموعد عودته للقاهرة للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر استعداداً للارتباطات المقبلة.

وفي النسخة الجديدة للسوبر المصري يلتقي يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.



وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الامارات غداً الخميس، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

توج الأهلى بـ14 لقب سوبر مصري في أعوام 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى 4 مرات أعوام 2001، 2002، 2016، 2020.