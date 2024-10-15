شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات مثيرة عن على معلول بعد اقتراب عودته لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تصدر التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، محور اهتمامات جماهير القلعة الحمراء في الساعات الأخيرة، بعدما دخل المدفاع الدولى المحضرم المرحلة الأخيرة من التأهيل للتعافي من الإصابة، وأجرى علي معلول جراحة في وتر أكيلس نهاية مايو الماضي، وخاض عدة فترات تأهيل الفترة الأخيرة وأقترب من الانتهاء منها تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

س: ما هي تطورات البرنامج التأهيلي لـ علي معلول؟ ج:بدأ علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التأهيلي المحدد له بعد جراحة وتر أكيلس، وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول بالأهلي، أن معلول يقوم بتنفيذ تدريبات الجري وتدريبات أخرى سوف يتدرج في تنفيذها بشكل مختلف خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع الدكتور محمد النجار أخصائي التأهيل. س: متى يعود علي معلول إلى التدريبات الجماعية للأهلي؟ ج:أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، أن علي معلول يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد واقترب من نهايته حيث يعود اللاعب للتدريبات الجماعية في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل . س: ما هو موقف علي معلول من قائمة الأهلي؟ ج:قرر مسؤولو النادي الأهلي وضع علي معلول على قائمة الانتظار في الوقت الحالي نظراً لإصابته وخضوعه للتأهيل، على أن يتم قيده في قائمة الفريق بفترة القيد المقبلة يناير القادم. س: ما هي تطورات حصول علي معلول على الجنسية المصرية؟ ج:لم يستسلم مسئولو الأهلي بشأن فكرة منح علي معلول ظهير أيسر الفريق ، الجنسية المصرية خلال الفترة الحالية، حتى يتثنى قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي بالموسم الحالي، لاسيما وأن الفريق يرغب في ترك المكان الشاغر في قائمة اللاعبين الأجانب لتدعيم خط الهجوم، عن طريق ضم رأس حربة سوبر أوجناح مميز، باعتبارهما أهم المراكز التي يعاني منها الأحمر. س: هل يسافر علي معلول مع الأهلي إلى الإمارات؟ ج:يدرس مسئولو النادي الأهلي اصطحاب الثلاثي المصاب "التونسي علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني" في رحلة الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر الجارى، في ظل ابتعادهم عن الفريق لأداء البرنامج التأهيلي الخاص بهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخراً.