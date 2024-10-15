"لم تكن مشكلة".. وكيلة بنتايك توضح حقيقة وجود أزمة بين جوميز واللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت سامية رحماني وكيلة المحترف المغربي بصفوف الزمالك، محمود بنتايك، عن حقيقة وجود أزمة بين المدير الفني للفريق جوزيه جوميز واللاعب.

وقالت رحماني، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مساء أمس الإثنين:"اللاعب منذ قدومه لمصر وهناك إشاعات في بعض الأحيان نقول هذه أمور عادية وفي أحيان أخرى نشك في الأمر".

وأشارت وكيلة بنتايك، إلى أن اللاعب لم يواجه أي مشكلة بنادي الزمالك بل كانت هناك مناقشات في البداية مع المدير الفني جوميز وفي النهاية شارك أساسياً بالسوبر الأفريقي.

وأتمت رحامي تصريحاتها بالتنويه إلى أن اللاعب يحتاج إلى الوقت للوصول إلى مستواه، وإلى أن المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي لم يتواصل مع اللاعب ولكن تواصل معه أحد أعضاء الجهاز الفني وهنأه بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الظهير الأيسر صاحب الـ 24 عاماً خلال الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف سانت إيتان الفرنسي.

اقرأ أيضًا:

تطورات تأهيل الزناري ودونجا قبل السوبر المصري

الغندور يكشف استبعاد 5 لاعبين من قائمة الزمالك في السوبر