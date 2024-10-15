الغندور يكشف استبعاد 5 لاعبين من قائمة الزمالك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، استبعاد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد خمسة لاعبين من قائمة الأبيض للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في بطولة السوبر المصري، التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأوضح خالد الغندور، خلال تقديمه برنامجه على قناة المحور: "جوميز قرر استبعاد، سيف فاروق جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا وأحمد رفاعي من قائمة الأبيض لمنافسات بطولة السوبر المصري".

وأضاف: "جوميز يرى أن الخماسي لن يضيف للفريق في البطولة لذلك سيتم استبعادهم من القائمة".

وأتم تصريحاته: "جوميز يدرس بشدة تواجد الغيني جيفرسون كوستا مدافع الزمالك إلى قائمة بطولة السوبر بسبب إصابة مصطفى الزناري وعدم وجود بديل للثنائي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد".

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